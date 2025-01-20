Диетолог Павлюк: красный перец продлевает жизнь, благодаря антиоксидантам

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Красный перец имеет целебные свойства, позволяющие продлевать человеку жизнь. Об этом "Радио 1" рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк.

Она отметила, что красный перец содержит в себе антиоксиданты, которые помогают продлить жизнь, а также витамины групп A, B и С.

Врач добавила, что перец чили и черный перец в умеренных количествах полезен, и посоветовала его добавлять в блюда с содержанием белка, супы, мясо и тушеные овощи.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что овощи, фрукты и белковые продукты помогут человеку побороть тягу к сладкому. Продукты с содержанием белка благотворно влияют на обмен веществ и тормозят всасывание углеводов, а глюкоза из овощей и фруктов за счет пищевых волокон усваивается плавно и равномерно.

