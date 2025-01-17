Диетолог Русакова назвала продукты для борьбы с тягой к сладкому

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Овощи, фрукты и белковые продукты помогут побороть тягу к сладкому, рассказала Москве 24 врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, сахар и сладкие продукты серьезно вредят организму, а также не содержат витаминов.

"Сладости – это лишние и пустые калории. Избыток простых углеводов неминуемо приводит к ожирению и диабету. К тому же сахар вредит здоровью зубов", – пояснила диетолог.



Дарья Русакова врач-диетолог Побороть тягу к сладкому помогут белковые продукты. Это блюда из яиц, творог, сыр, рыба, морепродукты, мясо птицы. Они благотворно влияют на обмен веществ и тормозят всасывание углеводов, что пролонгирует чувство сытости и сладости есть не хочется.

Также специалист посоветовала обратить внимание на овощи и фрукты. В отличие от сладостей, они богаты витаминами, кислотами и углеводами. За счет большого количества пищевых волокон глюкоза из них усваивается более плавно и равномерно.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал пряности, которые могут стать безопасной альтернативой сахару. Речь идет о корице и ванили. Поскольку такие запахи ассоциируются с выпечкой, они помогут обмануть мозг.

