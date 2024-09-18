Эксперт Антипенко назвал главную опасность жевательной резинки

Фото: 123RF/dobledphoto

Жевательная резинка помогает очищать полость рта от остатков пищи и тренировать связочный аппарат зубов, однако при неправильном использовании она может привести к гастриту. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

По его словам, 99% современных жвачек не содержат сахар, поэтому не оказывают разрушительного влияния на зубы.

"Сахарозаменитель в отличие от сахара не переваривается бактериями до состояния кислоты и не вызывает кариес", – указал специалист.



Алексей Антипенко врач-стоматолог Когда мы гоняем по полости рта комок жвачки, он наклеивает на себя остатки пищи, слущенный эпителий, бактерии, погибшие клетки крови. В общем он собирает все, что есть ненужного во рту, выступает как пылесос. Помимо прочего, во время жевания вырабатывается слюна, которая также помогает очищать полость рта от остатков пищи.

Также жвачка помогает тренировать связочный аппарат зубов и жевательные мышцы.

"Во время жевания зубы получают необходимую им нагрузку, становятся в правильной позиции. У наших зубов есть такое свойство – если их не нагружать, они могут чуть поворачиваться, выдвигаться, много чего с ними может происходить. Жвачка помогает держать жевательный аппарат в тонусе", – отметил Антипенко.

Но, несмотря на всю пользу, жевать резинку длительное время не стоит, поскольку она может нанести вред желудочно-кишечному тракту.



Алексей Антипенко врач-стоматолог Бывает, взяли утром жвачку, и только вечером ее выплюнули – так делать не стоит. Во время жевания вырабатывается желудочный сок, поэтому при длительном использовании жвачки может развиться гастрит.

По словам Антипенко, оптимально использовать жевательную резинку в течение 3–5 минут. Этого времени достаточно, чтобы очистить полость рта от остатков пищи и освежить дыхание.

Ранее россиянам перечисили привычки, которые приводят к появлению зубного камня. В частности, на состоянии зубов негативно отражается курение, чрезмерное употребление кофе, чая и сахара, а также нерегулярная чистка и использование плохой щетки. Помимо прочего, спровоцировать появление камня могут скученные зубы.