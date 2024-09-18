Эксперт Антипенко назвал главную опасность жевательной резинки

18 сентября, 12:09Общество
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Жевательная резинка помогает очищать полость рта от остатков пищи и тренировать связочный аппарат зубов, однако при неправильном использовании она может привести к гастриту. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.
По его словам, 99% современных жвачек не содержат сахар, поэтому не оказывают разрушительного влияния на зубы.
"Сахарозаменитель в отличие от сахара не переваривается бактериями до состояния кислоты и не вызывает кариес", – указал специалист.
Также жвачка помогает тренировать связочный аппарат зубов и жевательные мышцы.
"Во время жевания зубы получают необходимую им нагрузку, становятся в правильной позиции. У наших зубов есть такое свойство – если их не нагружать, они могут чуть поворачиваться, выдвигаться, много чего с ними может происходить. Жвачка помогает держать жевательный аппарат в тонусе", – отметил Антипенко.
Но, несмотря на всю пользу, жевать резинку длительное время не стоит, поскольку она может нанести вред желудочно-кишечному тракту.
По словам Антипенко, оптимально использовать жевательную резинку в течение 3–5 минут. Этого времени достаточно, чтобы очистить полость рта от остатков пищи и освежить дыхание.
Ранее россиянам перечисили привычки, которые приводят к появлению зубного камня. В частности, на состоянии зубов негативно отражается курение, чрезмерное употребление кофе, чая и сахара, а также нерегулярная чистка и использование плохой щетки. Помимо прочего, спровоцировать появление камня могут скученные зубы.