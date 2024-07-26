Стоматолог Автандилян: ирригатор нужно наводить на каждый зуб

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Для правильного очищения полости рта ирригатором нужно заполнить устройство жидкостью, выбрать насадку и наводить гаджет на каждый зуб и межзубной промежуток. Об этом заявила врач-стоматолог Луиза Автандилян, сообщает "Доктор 24".

Врач объяснила, что ирригатор прочищает контактные пункты зубов. Даже после чистки зубной щеткой эти места остаются загрязненными, особенно после употребления огурцов, зелени, мяса и других продуктов. Оставшиеся между контактами фрагменты пищи могут вызвать кариес, воспаление десны и другие осложнения полости рта, указала стоматолог.

По словам эксперта, ирригаторы бывают с разным количеством режимов очистки. Она считает, что лучше использовать те устройства, где больше режимов, поскольку они помогут регулировать силу воздействия аппарата на десны.

Также, продолжила Автандилян, ирригаторы могут быть портативные и стационарные. Последние используются дома и у них больше насадок. Портативные же меньше по размеру, более удобные и мобильные. Пользоваться ирригаторами обязательно людям с брекетами, коронками на имплантах, микропротезами, несъемными конструкциями и винирами, добавила она.

В свою очередь, врач-стоматолог Павел Марченков уточнил, что чистка зубов в течение 10–15 минут не даст хорошего результата без использования дополнительных средств гигиены. Например, использование зубной нити снижает налет на зубах, предотвращает появление неприятного запаха и делает зубы светлее.

Существуют вощеные и невощеные зубные нити. Вощеная, пропитанная воском, создана для очищения плотных межзубных контактов, воск помогает проскальзывать вниз. Невощеная подходит людям с широкими межзубными контактами и тем, у кого почти нет зубного налета и камня, сказал специалист. С его слов, зубной нитью необязательно пользоваться после каждого приема пищи.

Ранее главный внештатный специалист-стоматолог столичного Депздрава Игорь Золотницкий рассказал, что зубы лучше чистить до завтрака, а после желательно воспользоваться ополаскивателем. Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налет до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий. Из-за этого усиливается процесс выработки ими кислоты, а вслед за этим и разрушения эмали зуба, пояснил Золотницкий.