Стоматолог рассказал, как пользоваться зубной нитью

Фото: depositphotos/piotr_marcinski

Зубная нить – дополнительное средство, чтобы поддерживать гигиену полости рта. Одной щетки иногда бывает недостаточно для качественной чистки зубов, поэтому стоматологи рекомендуют пользоваться нитью. Стоматолог-хирург, пародонтолог, ортопед Арам Давидян рассказал, как правильно ее использовать, сообщает Life.ru.

По словам стоматолога, нить чистит пространство между зубами и сами контактные поверхности, что составляет до 35–40% всей эмали. Подавляющее большинство кариесов у взрослых и детей старше 16 лет появляется именно на этих местах. Там же часто развиваются и воспалительные заболевания – пародонтоз, гингивит, пародонтит, объяснил врач.

Давидян добавил, что, несмотря на пользу зубной нити, при ее неправильном использовании можно порезаться. Поэтому он дал несколько советов, чтобы не травмироваться:



Оторвать зубную нить длиной примерно 40–50 сантиметров; Намотать ее на средние пальцы, при этом указательный и большой остаются свободными для фиксации и лучшего контроля; Зафиксировать указательными и большими пальцами короткий участок нити около 1–2 сантиметров; Осторожными пилящими движениями пройтись по контакту между зубами, продвинуться в поддесневое пространство на 0,5–1 миллиметра, прижаться к одному зубу и вывести нить. Затем повторить, прижимая нить к другому зубу; Выполнить процедуру нужно сразу после еды.

В заключение эксперт посоветовал обучиться пользоваться нитью у своего стоматолога. Специалист также поможет подобрать и другие предметы для ухода за полостью рта, к примеру, ирригаторы, ершики, флосстики. Но, по мнению Давидяна, они лишь дополнение к нити, полностью ее заменить они не смогут.

Ранее имплантолог-ортопед Сабит Алиев рассказал, с какого возраста стоит показывать ребенка стоматологу.

Он считает, что подходящий возраст для первого приема у стоматолога – два года. К этому времени у ребенка уже сформированы до 20 молочных зубов, поэтому врач может осмотреть ротовую полость и дать советы по правильному уходу за зубами.

"Доктор 24": эксперт рассказал, кому нельзя пользоваться зубной нитью