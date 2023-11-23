Стоматолог рассказал, как правильно чистить зубы перед сном

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Во время чистки зубов щетку нужно держать под углом 45 градусов, а движения выполнять по направлению от десны к краю зубов. Об этом заявил стоматолог-ортопед, гнатолог Вячеслав Минко, сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, небрежная чистка зубов и игнорирование всего арсенала средств для очищения полости рта приводят к кариесам и другим заболеваниям. Все начинается с чистки зубов, что позволяет убрать зубной налет, предотвратить скапливание бактерий и образование зубного камня. Щетку нужно держать под углом 45 градусов, выполнять движения нужно от десны к краю зубов, сказал стоматолог.

Минко признал, что такие движения для некоторых могут показаться неудобными и непривычными. Однако это более эффективно, чем двигать щетку горизонтально. При горизонтальной чистке остатки пищи и налет попадают в межзубные промежутки, в дальнейшем провоцируя развитие кариеса, объяснил эксперт.

После чистки зубов стоит почистить язык, продолжил врач. Для этого не нужно делать резких движений, достаточно несколько раз плавно провести щеткой от основания к кончику языка, отметил специалист.

Для чистки межзубных промежутков Минко рекомендует использовать ершик. После процедуры стоматолог советует помассировать зубы и десны ирригатором.

Уход за полостью рта также зависит от пасты и щетки, рассказал Минко. При выборе пасты специалист рекомендует обратить внимание на индекс абразивности (RDA), он есть на любой упаковке. Чем ниже этот индекс, тем лучше, сказал он.

В заключение он добавил, что для чистки лучше использовать электрическую зубную щетку. Она эффективнее чистит все участки зуба, а также экономит время, резюмировал Минко.

Ранее стоматолог-терапевт Алексей Сошников назвал причины неприятного запаха изо рта. По его мнению, самой распространенной причиной являются заболевания десен, а самым часто встречающимся расстройством такого рода является образование зубного камня или налета.

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