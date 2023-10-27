Стоматолог назвал основные причины неприятного запаха изо рта

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Самой распространенной причиной неприятного запаха изо рта являются заболевания десен. Самым часто встречающимся расстройством такого рода является образование зубного камня или налета, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стоматолога-терапевта Алексея Сошникова.

"В этом случае десны начинают кровоточить, на них собираются болезнетворные бактерии, которые и выделяют неприятный запах. Другой причиной может быть кариес, поскольку любой процесс гниения сопровождается выделением неприятного запаха", – рассказал он.

Специалист обратил внимание на правильную и регулярную гигиену полости рта. По словам врача, необходимо удалять налет у гигиениста, заменять некачественные пломбы и другие конструкции, а также правильно чистить зубы.

"Критичной является тщательная чистка зубов именно перед сном, чтобы ночью восстанавливалось не только тело, но и отдыхали зубы и слизистая оболочка полости рта", – сказал Сошников.

Эксперт призвал воспользоваться мануальной или электрической зубной щеткой, зубной нитью, монопучковой зубной щеткой и зубными ершиками.

В частности, неприятный запах изо рта может появляться из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы, заключил стоматолог.

Ранее имплантолог-ортопед Сабит Алиев рассказал, с какого возраста стоит показывать ребенка стоматологу. Он считает, что подходящий возраст для первого приема у стоматолога – два года. К этому времени у ребенка уже сформированы до 20 молочных зубов, поэтому врач может осмотреть ротовую полость и дать советы по правильному уходу за зубами.

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