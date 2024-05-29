Путин поручил утвердить графики газификации СНТ до августа

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Владимир Путин поручил региональным властям до августа утвердить графики газификации садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно тексту поручения, власти регионов должны организовать собрания СНТ, чтобы принять решение об их бесплатной газификации. За основу решений внеочередных собраний жителей СНТ предлагается взять "проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством". Планы-графики должны быть утверждены совместно с оператором газификации.

О проведенных мероприятиях региональные власти должны проинформировать правительство. Кабмин, в свою очередь, до 15 августа должен организовать методологическое сопровождение работ и обеспечить подготовку их анализа.

В послании к Федеральному собранию Путин предложил расшить программу социальной газификации. Позже правительство выделило на эти цели еще один миллиард рублей.

