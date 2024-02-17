Путин отметил особый вклад "Газпрома" в технологический суверенитет России

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Президент России Владимир Путин поздравил компанию "Газмпром" с 31-летием. В своем поздравлении президент назвал компанию одним из мировых лидеров в отрасли и отметил вклад "Газпрома" в технологический суверенитет страны. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России поздравил руководство, ветеранов и коллектив с 31-летием компании "Газпром". Он отметил, что решение российского руководства создать в 1993 году компанию было стратегически верным, поскольку позволило сохранить единый газопромышленный комплекс в стране.

Таким образом президент отметил особый вклад "Газпрома" в технологический суверенитет России. Лидер страны подчеркнул, что компания работает вдолгую, на стратегическую перспективу и осознает государственные интересы.

"Рад возможности поздравить ветеранов отечественной газовой промышленности, конечно, руководителей и весь большой, полумиллионный коллектив "Газпрома". Рабочих и инженеров, мастеров своего дела, специалистов самых разных профессий. Которые трудятся на Урале и в Поволжье, в Сибири и на Дальнем Востоке, в сложнейших условиях Арктики, практически во всех регионах России", – сказал президент.

Ранее стало известно, что "Газпром" установил новый суточный рекорд по поставкам газа российским потребителям – 1814,7 миллиона кубометров газа.

В конце прошлого года глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным сказал, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет выполнена. По его словам, к началу 2024 года в России уровень газификации уже составит 89% от максимально возможной.