"Газпром" установил новый суточный рекорд по поставкам потребителям в РФ

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Новый суточный рекорд установлен "Газпромом" по поставкам потребителям в РФ. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале компании.

"13 января обновлен достигнутый днем ранее абсолютный исторический рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 1814,7 миллиона кубометров газа", – уточняется в публикации.

Ранее рекордное значение зафиксировали 12 января. В этот день российским потребителям было поставлено 1 788,3 миллиона кубических метров газа.

В конце прошлого года глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным сказал, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет выполнена. По его словам, к началу 2024 года в России уровень газификации уже составит 89% от максимально возможной.



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