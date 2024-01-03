"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Фото: ТАСС/ПАО "Газпром"

Во вторник, 2 января, "Газпром" 2 января установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в начале января "Газпром" вывел суточные поставки газа в китай на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года. Сообщается также, что уже 2 января этот новый уровень был превышен, и "Газпром" обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям.

Поставки по газопроводу "Сила Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и компанией CNPC.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ. Он уверен, что эти действия фактически привели к деиндустриализации во многих европейских странах.

Ранее Миллер рассказывал, РФ почти добилась технологического суверенитета в газовом секторе. По его словам, "Газпром" работает в этом направлении много лет и решает сложные технологические задачи.