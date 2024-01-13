"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по системе газоснабжения РФ

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"Газпром" 12 января установил новый рекорд суточных поставок газа по системе газоснабжения России. Об этом сообщается в телеграм-канале холдинга.

Отмечается, что в этот день российским потребителям было поставлено 1 788,3 миллиона кубических метров газа. Предыдущий абсолютный максимум зафиксировали 30 января 2014 года, тогда было поставлено 1 786,8 миллиона кубических метров газа.

В холдинге объяснили, что рост потребления газа обусловлен морозной погодой, установившейся на территории России.

Во вторник, 2 января, "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным сказал, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет выполнена.