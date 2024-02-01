Специалисты построили и отремонтировали более 130 км столичных газопроводов в 2023 году

Фото: 123RF/grandbrothers

Специалисты построили и реконструировали за 2023 год более 130 километров московских газопроводов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и сокращать износ сетей", – заявил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, в прошлом году также завершили работы на Фрунзенском газопроводе-дюкере. В ходе работ строители и ремонтники используют только отечественное оборудование и материалы, рассказали в пресс-службе.

В приоритете у специалистов способ реконструкции, который применяют в условиях плотной городской застройки, – бестраншевой. Это позволяет не только минимизировать факт разрытия, но и избежать повреждения коммуникаций.



"Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей", – отметили в комплексе городского хозяйства.

С 2013 года на столичных газопроводах установили более 1 300 автоматических запорных механизмов с электроприводом. Устройства пришли на смену механическим кранам на газопроводах высокого и среднего давления. В итоге новые краны закрываются дистанционно за 1,5 минуты.

На севере Москвы тем временем специалисты завершили реконструкцию газопроводов общей протяженностью более 3 километров. Модернизация проходила в рамках программы по приведению отдельных элементов газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности.

Реконструкция Голутвинского и Щукинского газопроводов завершена более чем на половину