Присяжные в первый день не смогли вынести вердикт по делу Трампа

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Жюри присяжных в суде Нью-Йорка по итогам первого дня обсуждений не смогло вынести вердикт экс-президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщает телеканал CNN.

Присяжные совещались более четырех часов, после чего судья объявил о завершении заседания. Суд продолжится 30 мая, 12 присяжных должны будут решить, по скольким из 34 пунктов обвинения виновен Трамп.

Нью-Йоркский суд уже более месяца слушает дело о фальсификации деловой документации в отношении бывшего президента.

Ранее сообщалось, что прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу Трампа. Он обвиняется в подлоге документов по 34 пунктам, сам же политик не признал вину ни по одному из них.

Прокуроры считают, что политик с помощью денежных выплат двум женщинам за молчание об их связи, пытался повлиять на исход победоносных для него выборов в 2016 году.

Трампа формально арестовали в суде в Нью-Йорке 4 апреля. После завершения судебного заседания арест был снят, явка Трампа в суд продлилась около 2 часов.