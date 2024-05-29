Бурляев: девочек в школах нужно ориентировать на становление матерью

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Девочек в российских школах необходимо ориентировать не на пост бизнес-леди, а на роль матери, жены и хранительницы очага. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член Патриаршего Совета по культуре Николай Бурляев.

"Понимаю, что сейчас наши феминистки скажут: "Ах, ах этот Бурляев, а как же мы, наши права, женщин!" и так далее. Это очень сложный вопрос, поэтому нужно заниматься на государственном уровне, чтобы ученые занимались этим", – сказал депутат.

По мнению Бурляева, в России необходимо провести реформу образования, которая позволит воспитать детей в сокровенном отношении к истинным категориям бытия. Он считает, что в школах не должен делаться акцент на пробуждении раннего интереса к противоположному полу. Детям необходимо давать основы, образы, символы, святоотеческие и исторические примеры, а также примеры того, что девочка должна быть целомудренной и верной.

Вместе с этим Бурляев отметил, что сейчас видит другую Госдуму. По его мнению, она помогает президенту исполнять правильные указы, в том числе о семье и об основах государственной культурной политики.

Ранее Бурляев предложил ввести в школах уроки целомудрия. Он отметил, что целью таких занятий станет направление детей "к правильным ориентирам". Он подчеркнул, что в сознании молодых людей важно закрепить уважение к женщине и принципы целомудрия.

