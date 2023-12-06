Володин призвал учить девочек варить борщ

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин перед голосованием по возвращению обязательных уроков труда в российские школы заявил о необходимости прививать детям трудолюбие. Об этом сообщает РБК.

По словам парламентария, умея варить борщ, девочки с детства научатся заботе о будущих мужьях. В свою очередь, мальчики, уточнил он, должны уметь "держать молоток".

"Надо думать о нашей второй половине, о женах, а какой мужчина, если у него нет навыков к труду, если он не будет опорой для женщины в будущей жизни?" – задался вопросом Володин.

Госдума ранее одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о введении в российских школах обязательного урока труда в начальных и средних классах. Закон вступит в силу во всех школах России с 1 сентября 2024 года. Необходимость его принятия объяснили тем, что трудовое воспитание – неотъемлемая часть учебного процесса.

