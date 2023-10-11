11 октября, 12:19Общество
Депутат ГД заявила о важности уроков труда в школах
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат ГД Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала предложение председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова рассмотреть возможность возвращения курса домоводства в систему школьного образования.
По ее словам, раньше были уроки труда, на которых школьники учились что-то делать своими руками. Сейчас же в образовательной программе осталась лишь теоретическая часть – уроки технологии.
"Одно дело написать, как варить суп, а другое – его сварить", – сказала парламентарий.
По ее мнению, необходимо добиться того, чтобы на уроках труда дети занимались конкретными делами. Например, мальчики забивали гвозди, а девочки – шили, вязали, готовили, добавила Лантратова.
Идею вернуть уроки домоводства в школьное образование ранее предложил Ветров. Он направил соответствующее письмо главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.
Инициатива предполагает, что школьников приучат к уборке, заботе о домашних животных и работе в саду, у них сформируют навыки мелкого бытового ремонта и оплаты счетов.
Ранее Госдума приняла закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.
Это, по словам парламентариев, может быть высадка деревьев на школьной территории, помощь в библиотеке, подготовка декораций для школьного театра и многое другое. При этом при привлечении учеников к подобной работе будет учитываться их возраст и психофизические особенности.
ГД приняла закон о трудовом воспитании школьников
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