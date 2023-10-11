В России предложили возродить уроки домоводства в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курсы домоводства хотят вернуть в российские школы. С такой инициативой выступил глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Об этом пишет RT.

Эксперт уже направил соответствующее письмо главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. В нем он отметил, что советские образовательные учреждения служили примером для всего мира. Ребята получали не только теоретические знания, но и практические навыки, подчеркнул Ветров.

По его мнению, уроки домоводства были исключительно полезными, и их необходимо возродить.

"Учитывая важность и необходимость навыков домоводства у детей, прошу вас рассмотреть возможность возрождения курса домоводства в отечественной системе школьного образования", – написал Ветров в письме.

Так, школьников приучат к уборке, заботе о домашних животных и работе в саду, у них сформируют навыки мелкого бытового ремонта и оплаты счетов. Кроме того, эксперт уверен, что курсы домоводства положительно будут влиять на нравственное составляющее.

Ранее стало известно, что примерно половина родителей в РФ (44%) готовы переехать в другой район города, чтобы их ребенок посещал лучшую школу.

Каждый пятый (20%) рассказал, что качество школы для него крайне важно и он выбирает образовательное учреждение из топ-10 в городе. Еще для трети опрошенных родителей (34%) рейтинг школы тоже играет роль, но они ищут баланс, чтобы всем было удобно. Для 32% опрошенных такие вещи не важны, они просто ищут школу ближе к дому.



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