Психолог призвала родителей прививать самостоятельность детям с трех лет

Фото: 123RF/usmanify

Прививать самостоятельность ребенку следует в три года, когда он начинает делать что-либо один. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

Эксперт уточнила, что именно в этот период родителям не стоит спешить помогать и все делать за малыша. Поддерживать нужно в том случае, если есть необходимость вмешаться. По словам Наумовой, к школе ребенок должен стать достаточно самостоятельным.

"К семи годам, к школе, ребенок должен уметь себя обслуживать, делать что-то по хозяйству, убираться в своей комнате, протирать пыль, поливать цветы, выносить мусор. Родителям важно подчеркивать, что они довольны самостоятельностью ребенка и гордятся, что он сам может принимать решения", – заявила она.

Наумова добавила, что детям следует давать право выбора. Речь идет о каких-либо легких решениях, например выбор цвета шапки. Вместе с этим она рекомендовала в будущем ставить более трудные задачи, чтобы ребенок учился отвечать за свои поступки.

Ранее Наумова рассказала, что у многих детей не получается выстраивать отношения с ровесниками. В этом случае, подчеркнула она, родителям необходимо проявить понимание, оказать ребенку моральную поддержку и обратиться к специалисту.