Россияне рассказали, по каким критериям выбирают школу для ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Примерно половина родителей в РФ (44%) готовы переехать в другой район города, чтобы их ребенок посещал лучшую школу. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на результаты исследования страховой компании и кредитной организации.

При этом 24% готовы взять в аренду квартиру в подходящем районе, а 19% – даже купить недвижимость. Еще 22% россиян при выборе жилья для покупки сразу изучали расположение ближайших школ в различных рейтингах. Больше половины родителей (67%) считают, что рейтинг поблизости расположенных школ способен влиять на стоимость квартиры или аренды в данном районе.

Каждый пятый (20%) рассказал, что качество школы для него крайне важно и он выбирает образовательное учреждение из топ-10 в городе. Еще для трети опрошенных родителей (34%) рейтинг школы тоже играет роль, но они ищут баланс, чтобы всем было удобно. Для 32% опрошенных такие вещи не важны, они просто ищут школу ближе к дому. А 14% вообще не знали, что существуют рейтинги лучших школ города.

Более половины опрошенных (58%), чтобы попасть в нужную школу, готовы прописать ребенка в районе, где она находится. А 33% из них уже так сделали.

Кроме того, родители рассказали, по каким еще критериям они выбирают школу для ребенка: специализация школы – 27%; квалификация и опыт педагогического состава – 23%; качественная подготовка к вузу – 20%; близость к дому – 18%.

У 40% граждан дорога до школы занимает не более 15 минут. Каждый четвертый (25%) тратит от 15 до 30 минут, а 19% – до 45 минут. Остальным 16%, чтобы добраться до образовательного учреждения, требуется не менее часа.

Чаще всего российские школьники добираются до школы пешком (36%), на машине (20%), на общественном автобусе, трамвае или троллейбусе (15%) или на школьном автобусе (14%).

Ранее сообщалось, что около 13% родителей российских школьников, которые решили поздравить педагогов с Днем учителя индивидуально, хотят потратить на подарок не более двух тысяч рублей.

При этом 57% опрошенных заявили, что планируют поздравить учителей коллективно. В качестве подарка они выбрали сертификаты в косметические магазины на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

Эксперты рассказали, как подобрать школу ребенку