Социологи рассказали, сколько россияне потратили на сборы ребенка в школу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Россияне потратили около 43 029 рублей на сборы ребенка в школу. Об этом сообщает радио КП, ссылаясь на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, дети и внуки, которые собираются пойти в школу, есть у примерно 49% респондентов. По словам опрошенных, россияне потратили на одного ребенка около 43 029 рублей, чтобы купить все необходимое для учебы.

На школьную форму, спортивную одежду и обувь для школы россияне израсходовали примерно 20 414 рублей, на школьные сумки и портфели потратили около 4 998 рублей, на учебники и тетради – 4 688 рублей. При этом некоторые купили цветы и подарки для учителей на 1 сентября, на которые выделили 2 113 рублей.

Как сообщили ВЦИОМ, обувь и одежду купили около 69% россиян, канцелярские принадлежности приобрели 59% опрошенных, а школьные сумки и портфели – 57% респондентов. Примерно половина (49%) собирается потратиться на цветы или подарки для учителя.

Опрос проводили 11 августа среди 1,6 тысячи россиян.

Ранее сообщалось, что родителям детей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях, нужно ежегодно выдавать сертификат на 20 тысяч рублей. По информации омбудсмена Татарстана Ирины Волынец, чтобы собрать ребенка в школу, в прошлом году нужно было потратить в среднем 22,3 тысячи рублей на мальчика и 26,8 тысячи рублей – на девочку.

"Цифра дня": 43 029 рублей