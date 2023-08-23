В РФ предложили ежегодно выдавать родителям школьников сертификат на 20 тыс

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Родителям детей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях, нужно ежегодно выдавать сертификат на 20 тысяч рублей. Соответствующее предложение уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, сообщает RT.

Омбудсмен отметила, что в 2022 году собрать ребенка в школу в среднем 22,3 тысячи рублей для мальчика и 26,8 тысячи рублей – для девочки. На эти нужды в некоторых регионах предусмотрены выплаты, однако не все субъекты могут поддержать родителей.

Волынец напомнила, что мера, реализованная в 2021 году в виде единовременной выплаты в 10 тысяч рублей родителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, оказала поддержку россиянам.

"Прошу вас, уважаемая Татьяна Викторовна, рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, согласно которому ежегодно родителям будет предоставляться сертификат на подготовку к школе (одежда, письменные принадлежности, дополнительные учебные материалы, школьная сумка) на сумму 20 тысяч рублей на каждого школьника", – следует из текста обращения.

Ранее в России предложили ввести единый стандарт на горячее питание в школах. Авторы инициативы предложили установить обязательный для субъектов единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, которые будут отвечать принципам рационального, сбалансированного питания. Кроме того, в стандарт должен войти отдельный список блюд для детей с хроническими заболеваниями.

