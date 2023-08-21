Методолог заявил, что одиннадцатикласснику важно обозначить себе цель на весь год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школьникам, идущим в новом учебном году в 11-й класс, важно обозначить себе цель на весь год, в том числе выбрать направление поступления и запасные варианты. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель методологии и разработки образовательных программ EdTech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

"Определиться с выбором вуза или ссуза – выбрать для себя не менее пяти вариантов. Посетить дни открытых дверей, посмотреть сайты учебных заведений, пообщаться с выпускниками. Узнать, какие экзамены необходимо сдавать для поступления, начать системную подготовку", – рекомендовал он.

По словам Мушты, в течение учебного года школьнику важно писать пробные экзамены, которые позволят выявить пробелы в знаниях.

Помимо этого, ученикам 11-х классов необходимо сформировать правильный распорядок дня с полноценным сном, прогулками и сбалансированным питанием. Это позволит снизить уровень стресса.

Родителям выпускников методолог рекомендовал не нагружать их учебой. Он пояснил, что в бесконечном потреблении информации мозг может перестать ее усваивать.

Что касается приема успокоительных препаратов при сильном стрессе, специалист посоветовал не употреблять их школьникам без консультаций врача.

Ранее заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук и историк Александр Снегуров не увидел проблемы, если отпуск родителей ученика выпадает на бархатный сезон. По его словам, это не скажется на успеваемости ребенка в школе, поскольку новый материал начинают изучать во второй половине сентября.

