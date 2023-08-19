Число иностранцев, поступивших в вузы РФ по квоте, выросло почти на 3,5 тыс человек

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Число поступивших в вузы РФ иностранных студентов по квоте правительства увеличилось почти на 3,5 тысячи человек в этом году. Их количество составило более 17 тысяч человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобрнауки РФ.

"В 2022 учебном году в рамках квоты в вузы РФ направлены 13 883 кандидата. На 6 августа 2023 года направлено на обучение 17 344", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что квота также растет. В 2021 году она не была выше 18 тысяч человек, в прошлом году – 23 тысячи.

"Для повышения среди иностранных граждан интереса к получению образования в нашей стране Минобрнауки России предоставляет возможность бесплатно обучаться в российских образовательных организациях в пределах квоты правительства РФ", – добавляется в заявлении.

Ранее Минобрнауки РФ сообщало, что в связи с переходом на новую модель аспирантуры ведомство начало работу над повышением размера стипендии президента РФ для аспирантов.

На сегодняшний день аспиранты получают 4,5 тысячи рублей в месяц, а аспиранты, обучающиеся по приоритетным направлениям могут претендовать на получение 14 тысяч рублей. Однако ведомство может поднять сумму стипендии до 50 тысяч рублей в месяц.

До этого заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что с начала учебного года в столичных колледжах начнут реализовывать 94 программы. По ее словам, для этого были сформированы три базовых принципа построения системы обучения. Одним из принципов стала клиентоориентированность.

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