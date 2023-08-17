В колледжах Москвы начнут реализовывать 94 новые программы обучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных колледжах начнется реализация 94 новых программ обучения с 1 сентября этого года. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, были сформированы три базовых принципа построения системы обучения.

"Все эти принципы мы не просто придумали, а уже воплотили в конкретные программы. По ним будут учиться уже более половины всех студентов, которые поступили в колледжи в этом году", – подчеркнула заммэра.

Ракова отметила, что первым принципом стала клиентоориентированность. С этого года в колледжах возрастет число практико-ориентированных часов. Вторым принципом является мультиспециальность, которая предполагает получение нескольких профессий.

"Самое важное и сложное – мы хотим задать обязательный уровень качества подготовки", – указала Ракова.

Она добавила, что на сегодняшний день выпускники колледжей становятся ближе к выпускникам вузов по уровню квалификации, навыков и востребованности.

"Не секрет, что мы живем в пору искусственного интеллекта. В ближайшее время он нас существенно подвинет, но только не в тех сферах, которые касаются того, что человек делает руками или взаимодействует с другими в сфере услуг. <...> Всем стоит очень серьезно задуматься, по какому треку идти", – заключила заммэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе властей по модернизации среднего профессионального образования в Москве.

Он напомнил, что в конце июня началась приемная кампания в столичные колледжи. Около 190 тысяч заявлений на поступление было подано за этот период. В среднем на одно бюджетное место было 8 заявлений. Собянин поделился, что на данный момент в городе деятельность осуществляют 53 колледжа, большинство из которых представляют собой крупные образовательные комплексы.

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