В РФ предложили ввести единый стандарт на горячее питание в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единый стандарт на горячее питание в школах, который будет содержать базовый перечень блюд для учащихся, предлагают разработать в России. Об этом сообщает газета "Известия".

Обращение с данной инициативой главе кабмина Михаилу Мишустину направили депутаты комитета Госдумы по просвещению и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Парламентарии напомнили, что с 1 сентября 2020 года по поручению президента России Владимира Путина организуются мероприятия по обеспечению бесплатным горячим питанием школьников начальных классов.

"В настоящее время все субъекты выполняют долгосрочные региональные программы по совершенствованию питания детей и подростков. Вместе с тем мониторинги в отдельных регионах показали ряд недостатков, в том числе увеличение стоимости школьного питания", – указано в депутатском обращении.

Авторы предлагают установить обязательный для субъектов единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, которые будут отвечать принципам рационального, сбалансированного питания. Кроме того, в стандарт должен войти отдельный список блюд для детей с хроническими заболеваниями.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что из-за отсутствия единого стандарта некоторые школьники голодают, так как отказываются от невкусной и некачественной еды, что им предоставляют. По ее мнению, школьники должны быть обеспечены не просто бесплатной, но и вкусной и сбалансированной едой.

Свою поддержку данной инициативе также выразил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, все государственные контракты, в том числе и по питанию школьников, проходят через госзакупки, где тендеры выигрывают те, кто предлагает более низкую цену.

"Однако это не гарантирует качество или, например, широкий ассортимент продуктов питания. Поэтому такой ГОСТ нужен, его должны учитывать при проведении конкурсов", – считает депутат.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 1 сентября этого года все младшеклассники государственных и муниципальных школ начнут получать бесплатное горячее питание. Нововведение охватит порядка 7,5 миллиона школьников.



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