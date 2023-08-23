В Госдуму внесли законопроект о выходном для родителей школьников в День знаний

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В Госдуму внесли законопроект о введении дополнительного выходного дня для родителей школьников в День знаний. Документ опубликован в думской базе данных.

Он предлагает дополнить Трудовой кодекс РФ статьей, согласно которой работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы 1 сентября с сохранением за ними должности и среднего заработка.

В пояснительной записке отмечается, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей, особенно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов.

С предложением сделать участие родителей в школьных линейках уважительной причиной отсутствия на рабочем месте ранее выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он направил письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

Депутат подчеркивал, что присутствие родителей на линейках является неотъемлемым атрибутом Дня знаний. Он заявил, что первый поход ребенка в школу является не только важным событием для него, но и для всей семьи.

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