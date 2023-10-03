Россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарки ко Дню учителя

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Порядка 13% родителей российских школьников, которые решили поздравить учителей в индивидуальном порядке, планируют потратить на подарок человеку не более двух тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования.

При этом 57% человек, принявших участие в опросе, заявили, что планируют поздравить педагогов коллективно. В качестве подарка им планируют вручить сертификаты в косметические магазины на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Около 12% участников опроса намерены вручить учителям сертификаты на покупку билетов в театр или кино, 7% – на приобретение книг. Еще 4% респондентов заявили о желании подарить посуду или мелкую бытовую технику, 2% собираются организовать чаепитие стоимостью не более 3 тысяч рублей.

На подарок директору планируют собирать деньги 11% опрошенных, 80% из которых – родители выпускников. Приобрести подарок планируют на сумму не более 15 тысяч рублей.

Исследование также показало, что 20% не поздравляют педагогов с Днем учителя. Большая часть из них не могут сделать этого из-за установленных школой правил.

Ранее стало известно, что средняя стоимость маленького букета в преддверии Дня учителя достигла двух тысяч рублей. Цены на цветы к празднику в России в 2023 году выросли на 30%.

