03 октября, 09:05Экономика
В Ассоциации флористов РФ заявили о подорожании цветов ко Дню учителя на 30%
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Стоимость цветов ко Дню учителя в России выросла примерно на 30%. Об этом Агентству "Москва" сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
"Так же, как и обычно в праздники, – на 30% выше", – отметила она.
По словам флориста, маленький букет россиянам обойдется примерно в две тысячи рублей. В связи с этим Сафронова рекомендовала дарить подарок учителю от всего класса.
До этого стало известно, что летом 2023 года россияне потратили около 43 029 рублей на сборы ребенка в школу. На школьную форму, спортивную одежду и обувь для школы россияне потратили примерно 20 414 рублей, на школьные сумки и портфели – около 4 998 рублей, на учебники и тетради – 4 688 рублей.
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