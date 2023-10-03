В Ассоциации флористов РФ заявили о подорожании цветов ко Дню учителя на 30%

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стоимость цветов ко Дню учителя в России выросла примерно на 30%. Об этом Агентству "Москва" сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

"Так же, как и обычно в праздники, – на 30% выше", – отметила она.

По словам флориста, маленький букет россиянам обойдется примерно в две тысячи рублей. В связи с этим Сафронова рекомендовала дарить подарок учителю от всего класса.

До этого стало известно, что летом 2023 года россияне потратили около 43 029 рублей на сборы ребенка в школу. На школьную форму, спортивную одежду и обувь для школы россияне потратили примерно 20 414 рублей, на школьные сумки и портфели – около 4 998 рублей, на учебники и тетради – 4 688 рублей.

