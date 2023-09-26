Путин поддержал идею о возрождении Царскосельского лицея в Петербурге

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Владимир Путин одобрил идею ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, который предложил возродить Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге.

Идея состоит в том, чтобы готовить молодежь к госслужбе с юных лет. Свое предложение Комиссаров озвучил во время встречи с Путиным в Кремле 26 сентября. Ректор уточнил, что предполагается восстановить лицей "именно как учебное заведение".

По словам Комиссарова, в учреждении будут воспитывать ребят в духе патриотизма и давать им самое лучшее образование.

"А вы прямо на этих площадях хотите делать? Там же музей", – спросил российский лидер.

На это Комиссаров ответил, что на данном этапе изучаются разные варианты – как новые, так и исторические площади. Ректор РАНХиГС добавил, что не просит сейчас о финансировании и позднее готов передать Путину готовый проект.

При этом Комиссаров указал, что поддержка главы государства необходима, так так, по его задумке, это должен быть "лицей президента Российской Федерации".

Ранее стало известно, что Сергей Собянин открыл два новых корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана. Одним из них стало историческое здание "Фанагорийских казарм". Мэр уточнил, что новые корпусы являются совместным проектом с правительством РФ по поручению Путина.