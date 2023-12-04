Омбудсмен Дагестана призвала пересмотреть воспитание детей после драки девочек в Махачкале

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Уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова призвала пересмотреть подходы к воспитанию детей после инцидента с дракой нескольких девочек-подростков. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По информации СМИ, инцидент произошел на днях в Махачкале. В сети распространилось видео, как две девушки избивают третью на улице. Сотрудники полиции установили участниц видео, ими оказались местные жительницы 16 и 17 лет. Их вместе с родителями доставили в отдел полиции для разбирательства.

"Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Прекратить заниматься формализмом. Оценивать себя количеством проведенных мероприятий, "посчитанных" и "охваченных" детей, розданных подарков и надетых платочков", – написала Ежова.

Вместо этого омбудсмен предложила проводить адресную работу с молодежью, семьями и родителями, а также оказывать им помощь в действительно трудных жизненных ситуациях.

"И неотвратимость наказания, если проступок осознанный и запланированный", – заключила Ежова.

Ранее член комитета Госдумы по образованию Эльвира Аиткулова заявила, что мемы стали причиной ненависти молодежи к детям. По ее словам, взрослые не видят в этом проблем, когда слышат от молодежи утверждения, что можно жить без семьи и детей. Однако эта проблема имеет больший размах, уверена депутат.

До этого сообщалось, что в Вичугский городской суд Ивановской области поступило дело о незаконном лишении свободы и истязании детей в лагере в 2018 году. В преступлении обвиняют директора детского лагеря "Радуга".