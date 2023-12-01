Законопроект о наказании за треш-стримы внесут в Госдуму

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Группа сенаторов и депутатов на предстоящей неделе внесет в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание за проведение треш-стримов. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Александр Башкин.

Уточняется, что законопроектами подразумевается внести изменения в УК, КоАП РФ, а также федеральные законы "Об информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Ранее сообщалось, что Верховный суд России поддержал законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность в отношении треш-стримеров. Как рассказал председатель Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, документ приравнивает треш-стримы к отягчающим обстоятельствам при назначении дальнейших наказаний за преступления.

Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин предложил установить административную и уголовную ответственность как для организаторов треш-стримов, так и для зрителей подобного контента.

Он добавил, что показ насильственных сцен может спровоцировать случаи жестокости среди подростков.

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