Стоматолог Дедегкаева назвала привычки, провоцирующие зубной камень

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Плохая зубная щетка, нерегулярная чистка зубов, курение, чрезмерное употребление кофе, чая и сахара, а также скученность зубов часто приводят к появлению зубного камня. Об этом рассказала стоматолог-ортопед Дзерасса Дедегкаева, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, некачественная или слишком мягкая щетка не может справиться с налетом и вычистить все остатки еды. Это приводит к скоплению фрагментов пищи на зубах с патогенными бактериями и минералами, которые и образуют зубной камень.

"Если чистить зубы нерегулярно, а также пропускать утренние или вечерние гигиенические ритуалы, то вероятность появления зубного камня сильно возрастает", – отметила Дедегкаева.

Врач добавила, что процедуру гигиены полости рта в кабинете у стоматолога стоит проводить каждые полгода.

Дедегкаева уточнила, что близко посаженные зубы часто приводят к образованию зубного камня. Вычистить налет и остатки пищи с помощью обычной чистки при скученности зубов практически невозможно.

Врач подчеркнула, что вредные привычки также провоцируют появление зубного камня или усугубляют ситуацию. Причиной мягкого налета являются шоколад, сладости, соки и газированные напитки. А сахар – это основная пища патогенных бактерий в полости рта, которые негативно сказываются на зубной эмали.

По словам стоматолога, никотиновая кислота и аммиачные соединения, содержащиеся в табаке, способствуют образованию плотного налета и окрашиванию зубной эмали в коричневый цвет. Танины, содержащиеся в чае и кофе, образуют на зубах пленку, которую невозможно убрать с помощью обычной чистки. Частое употребление таких напитков вызывает истончение эмали, заключила эксперт.

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