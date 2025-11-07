Диетолог Соломатина: готовые салаты с майонезом и роллы из магазинов наиболее опасны

Фото: depositphotos/ryzhkov86

В готовых салатах с майонезом и роллах из магазинов образуется благоприятная среда для размножения бактерий, так как они влажные. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она также посоветовала осторожно относиться к нарезанным фруктам, потому что они выделяют сок, тоже становясь источниками бактерий. Кроме того, отравления часто вызывают морепродукты – устрицы и мидии.

К тяжелым последствиям, в частности, приводит ботулотоксин, который может присутствовать в консервах, плохо промытых овощах и грибах. Диетолог добавила, что отравления кишечной палочкой могут пройти относительно легко для здоровых людей, однако у детей и пожилых порой возникают осложнения, которые в некоторых случаях даже приводят к летальному исходу.

"Что касается предложения запретить продажу продуктов с истекающим сроком годности менее 24 часов, здесь нужен индивидуальный подход. Многое зависит от условий хранения, и магазины обычно закладывают запас по сроку годности. Кроме того, снижение цены на продукты с подходящим к концу сроком делает их более доступными", – сказала Соломатина.

Она отметила, что прежде, чем запрещать изготовление и фасовку еды в торговых залах, надо обратить внимание на конкретные условия: места хранения еды, чистоту, поведение персонала. Как правило, крупные торговые сети следят за своей репутацией, в то время как в небольших точках правила часто нарушаются.

Специалист рекомендовала покупать готовую еду в зарекомендовавших себя торговых сетях. Насторожить же должны старый холодильник и акции, когда один или два товара из линейки продаются дешевле при нормальном сроке годности. По словам специалиста, высока вероятность, что такие продукты неправильно хранили или роняли.

Ранее депутаты от партии "Справедливая Россия" предложили запретить приготовление и фасовку еды в магазинах. Речь шла о выпечке, салатах и десертах. По мнению парламентариев, готовые продукты могут быть опасны для здоровья покупателей. Также они считают верными введение запрета на продажу продуктов, срок годности которых истекает через сутки.

