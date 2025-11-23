Форма поиска по сайту

23 ноября, 21:44

Происшествия

Несколько студентов отравились в Москве во время соревнований

Фото: Москва 24

Несколько студентов отравились в Москве во время олимпиады в одном из учебных учреждений, сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

"Во время интеллектуальных соревнований по промышленной разработке у участников возникли симптомы пищевого отравления. Организаторы сразу вызвали экстренные службы. Сотрудники скорой помощи оперативно оказали помощь на месте", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшие доставлены в клинические инфекционные больницы № 1 и 2. Им оказывается необходимая медпомощь.

По данным прокуратуры Москвы, инцидент произошел на улице Гашека. Госпитализированы не менее 9 человек, еще несколько самостоятельно обратились за помощью врачей.

Предварительно, организацией питания в учебном заведении занималась коммерческая организация. Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление обстоятельств случившегося, также начались процессуальная проверка и эпидемиологическое расследование.

Ранее камчатская прокуратура организовала проверку школьного питания после публикации в соцсетях информации о хлебе с личинками. Уточнялось, что в столовой средней школы № 2 ученикам подали еду с подозрительными "добавками". При этом учителя утверждали, что это не насекомые, а тмин.

Шесть человек заразились ботулизмом в Москве

