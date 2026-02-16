Форма поиска по сайту

16 февраля, 11:36

Политика

Жителя Кузбасса лишили российского гражданства из-за угроз безопасности страны

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

Жителя Кемерова лишили российского гражданства из-за угроз безопасности страны. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

В ведомстве заявили, что мужчина распространял в зарубежных СМИ и соцсетях материалы, которые дискредитировали российскую власть. Более того, он высказал намерение помочь другому государству.

Сотрудники УФСБ провели проверку и установили факты антигосударственной деятельности. В результате было принято решение о лишении мужчины гражданства. Его паспорт признали недействительным и изъяли, кемеровчанин должен покинуть страну в течение 15 дней.

Ранее спецслужбы совместно с правоохранителями лишили российского гражданства 10 уроженцев Центральной Азии из-за совершения ими действий, создающих угрозу нацбезопасности России. При этом 8 человек выдворили из страны, еще 2 отбывали наказание в виде лишения свободы.

