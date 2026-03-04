Роспатент одобрил заявку DeepSeek на регистрацию товарного знака

Фото: 123RF.com/arlettte

Роспатент спустя год одобрил заявку китайского ИИ-стартапа DeepSeek на регистрацию товарного знака. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу ведомства.

Уточняется, что заявка на регистрацию словесного бренда "DeepSeek" была подана еще в феврале прошлого года. В итоге Роспатент принял по ней положительное решение.

При этом стартап подавал еще одну заявку. Она касалась изображения кита и все еще находится на рассмотрении.

Оба товарных знака относятся к одному классу товаров и четырем классам услуг международной классификации (МКТУ). Речь идет о предоставлении услуг в сфере развлечения, обучения и отдыха людей, а также в области вещания и передачи данных.

Ранее американская компания Google зарегистрировала в России товарный знак умного помощника. Заявку подали еще в сентябре прошлого года, а положительное решение Роспатент принял в феврале 2026-го. Теперь компания сможет предлагать пользователям онлайн-сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ) для обработки информации, аналитики и исследований.

