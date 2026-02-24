Компания Zoom подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Фото: 123RF.com/inkdrop

Американская компания Zoom Video Communications подала заявку на регистрацию товарного знака Zoom Calendar в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Роспатента.

Заявка поступила 20 февраля 2026 года. Товарный знак будет зарегистрирован по классам № 9, 38, 42 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В них входят программное обеспечение, телекоммуникационные услуги и создание электронного календаря.

Ранее американская корпорация Apple продлила действие 8 товарных знаков в России до 2036 года. Данное решение коснулось марок iWeb, Time Machine, Macexpo, iPod, Mac Pro, Pod, Mobile Me, а также логотипа компании.

Указанные бренды Apple планирует использовать для продажи телефонов, компьютеров, наушников, программного обеспечения, игр и предоставления услуг связи в России.

