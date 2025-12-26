Дерипаска избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Предприниматель Олег Дерипаска назначен на должность президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Голосование состоялось на конференции организации в Москве, передает ТАСС.

Он являлся единственным кандидатом и был избран единогласно. При этом до этого на пост претендовал директор организации по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус, однако он снял свою кандидатуру.

Дерипаску на выборы президента ФХМР выдвинули регионы при поддержке главы Минспорта Михаила Дегтярева. Предприниматель основал компанию "Эн+", которая занимается строительством и модернизацией лыжных трасс в России.

Бывший президент ФХМР Борис Скрынник скончался 11 декабря. Ему было 77 лет. Организацию он возглавил в 2009 году и переизбирался на новый срок 4 раза – в 2012, 2016, 2020 и 2024 годах.

