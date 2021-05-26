Netflix снимет "Анну Каренину" с Ходченковой в главной роли

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Стриминговый сервис Netflix объявил о старте съемок сериала "Анна К" по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". Он станет первым оригинальным российским сериалом американской компании, сообщает РИА Новости.
"Главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова, имена остальных актеров пока не разглашаются. Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи", – сообщили в Netflix.
Съемки проекта пройдут в Санкт-Петербурге и Москве, он будет создан на русском языке с последующим дублированием на другие языки для аудитории Netflix по всему миру.
Режиссерами "Анны К" станут Валерий Федорович и Евгений Никишов, а сценаристом выступил Роман Кантор, ранее работавший над российским сериалом "Эпидемия".
Дата премьеры нового сериала будет объявлена позднее.
Ранее сообщалось, что американская актриса Линдси Лохан вернется на экраны после длительного творческого перерыва. 34-летняя Лохан снимется в новой рождественской комедии от Netflix. У проекта пока нет названия, но известно, что актриса исполнит роль избалованной героини, потерявшей память во время катания на лыжах перед Рождеством.
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