В Москве приступили к очистке крыш от снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве приступили к повсеместной очистке крыш жилых домов от снега. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

Работы будут проводиться в течение светового дня. В это время специалисты ограничивают лентами и специальными заграждениями территорию, чтобы не допустить прохода пешеходов.

Жителей и гостей столицы попросили быть внимательнее и не заходить за ограждения. Помимо этого, горожан призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины, так как в пятницу, 26 декабря, ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут 17 метров в секунду.

Городские службы продолжают устранять последствия снегопада. По мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание дорог и пешеходных зон. Помимо этого, проводится противогололедная обработка.

"Особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – сказано в сообщении.

В ночь на 26 декабря в Москве выпало 18% месячной нормы осадков. На метеостанциях ВДНХ, Балчуга, Тушина и МГУ наблюдалось 9 миллиметров снега, а во всем столичном регионе выпало около 30% от месячной нормы осадков.

Интенсивность снегопада в столице стала постепенно снижаться. По словам синоптиков, основные осадки в Москве уже выпали. При они вновь ожидаются с 20:00 субботы, 27 декабря, до 10:00 воскресенья, 28 декабря. В связи с непогодой горожанам рекомендовали использовать для поездок городской транспорт.

