Москвичей предупредили о снеге и гололедице на дорогах 27–28 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Гололедица на дорогах и снег, местами сильный, прогнозируется в Москве с 20:00 субботы, 27 декабря, до 10:00 воскресенья, 28 декабря. Об этом горожан предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

В связи с этим ведомство призвало москвичей парковаться в безопасных местах, быть внимательными при управлении автомобилем, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

При необходимости горожане могут позвонить по телефонам 101 и 112 или единому номеру доверия ГУ МЧС по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее сообщалось, что сугробы в Москве могут вырасти до 24 сантиметров за январские праздники. При этом в ночь на пятницу, 26 декабря, уже выпало 18% месячной нормы осадков. На метеостанциях ВДНХ, Балчуга, Тушина и МГУ было зафиксировано 9 миллиметров снега, а во всем столичном регионе выпало около 30% от месячной нормы осадков.