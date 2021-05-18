Netflix купил права на драму "Землетрясение" Сарика Андреасяна

Фото: кадр из фильма "Землетрясение"; режисер – Сарик Андреасян; производство – "Марс Медиа"

Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на драму "Землетрясение" Сарика Андреасяна и комедию "Королева" Таисии Игуменцевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего компания приобрела права на 5 фильмов российского производства. Среди них семейная драма "Ивановы" Александра Кириенко, военный экшен "Приказ "Уничтожить" Константина Статского, а также комедия "Спасибо, папа" Грачья Кешиняна.

Ранее Netflix объявил даты премьер 13 новых фильмов, которые выйдут летом 2021 года. Большая часть запусков придется на июнь.

В этом месяце выйдут "Карнавал" (2 июня), научно-фантастический триллер "Неспящие" (9 июня), мультфильм "Дракон желаний" и драма "Дельфин пустыни" (Desert Dolphin, 11 июня), драма "Отцовство" и боевик "Джагаме Тхандирам" (Jagame Thandhiram, 18 июня), "На бумаге все выглядит хорошо" (Good on Paper, 23 июня).