Эксперт Попов: противоскользящие пластины необходимы в дальней поездке на авто зимой

Фото: 123RF.com/alenkasm

Противоскользящие пластины и буксировочный трос следует положить в багажник перед зимним путешествием на машине. Об этом Москве 24 рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, отправляясь в автопутешествие зимой, необходимо быть очень предусмотрительным, чтобы не остаться на холоде с неисправным или застрявшим автомобилем.

"На всякий случай лучше заранее записать телефоны эвакуаторных служб по маршруту движения, чтобы в любой ситуации быть во всеоружии", – отметил эксперт.

Перед поездкой очень важно проверить, нормально ли функционируют омыватели и достаточно ли в бачке незамерзающей жидкости. Также нужно взять последнюю с собой про запас, сказал Попов.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Кроме того, необходимо иметь комплект ламп. Световой день зимой короткий, поэтому фарам приходится работать дольше. Если они вдруг перегорят, легко можно попасть в аварию.

Эксперт обратил внимание на то, что важно заранее почитать, как правильно менять лампы в конкретном автомобиле, поскольку для некоторых моделей потребуются инструменты.

Водителям также нужно помнить, что в зимний сезон бензин расходуется быстрее: например, нагрузка повышается из-за печки и длительной работы фар. Поэтому надо следить за расходом и вовремя заправляться, посоветовал Попов.

"Также в машине должна быть зимняя шипованная запаска, а еще буксировочный трос – советую купить капроновый, диаметром от 12 миллиметров, длиной примерно 6–7 метров с разрывной нагрузкой больше 3 тонн", – отметил эксперт.

Помимо этого, если машина забуксует в снегу на безлюдной дороге, водителя могут выручить противоскользящие пластины. Зимой они обязательно должны лежать в багажнике. При этом важно помнить, что их всегда надо подкладывать под каждое ведущее колесо.



Дмитрий Попов независимый автоэксперт Также нелишним будем взять с собой лопату. Но только не пластиковую, потому что в условиях метеокачелей она неактуальна: стоит снегу немного отогреться, он сразу покроется ледяной коркой, которую будет невозможно пробить. Поэтому нужен вариант из железа с крепким основанием.

Ранее автоэксперт и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков объяснил, как правильно прогреть машину в мороз. Если на улице температура воздуха составляет примерно минус 10–15 градусов, нужно завести двигатель и подождать пару минут, пока стрелка температуры охлаждающей жидкости начнет сдвигаться. Далее следует ехать по дороге на небольшой скорости.

