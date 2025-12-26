Эксперт Попов: противоскользящие пластины необходимы в дальней поездке на авто зимой

26 декабря, 14:41Транспорт
Фото: 123RF.com/alenkasm
Противоскользящие пластины и буксировочный трос следует положить в багажник перед зимним путешествием на машине. Об этом Москве 24 рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
По его словам, отправляясь в автопутешествие зимой, необходимо быть очень предусмотрительным, чтобы не остаться на холоде с неисправным или застрявшим автомобилем.
"На всякий случай лучше заранее записать телефоны эвакуаторных служб по маршруту движения, чтобы в любой ситуации быть во всеоружии", – отметил эксперт.
Перед поездкой очень важно проверить, нормально ли функционируют омыватели и достаточно ли в бачке незамерзающей жидкости. Также нужно взять последнюю с собой про запас, сказал Попов.
Эксперт обратил внимание на то, что важно заранее почитать, как правильно менять лампы в конкретном автомобиле, поскольку для некоторых моделей потребуются инструменты.
Водителям также нужно помнить, что в зимний сезон бензин расходуется быстрее: например, нагрузка повышается из-за печки и длительной работы фар. Поэтому надо следить за расходом и вовремя заправляться, посоветовал Попов.
"Также в машине должна быть зимняя шипованная запаска, а еще буксировочный трос – советую купить капроновый, диаметром от 12 миллиметров, длиной примерно 6–7 метров с разрывной нагрузкой больше 3 тонн", – отметил эксперт.
Помимо этого, если машина забуксует в снегу на безлюдной дороге, водителя могут выручить противоскользящие пластины. Зимой они обязательно должны лежать в багажнике. При этом важно помнить, что их всегда надо подкладывать под каждое ведущее колесо.
Ранее автоэксперт и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков объяснил, как правильно прогреть машину в мороз. Если на улице температура воздуха составляет примерно минус 10–15 градусов, нужно завести двигатель и подождать пару минут, пока стрелка температуры охлаждающей жидкости начнет сдвигаться. Далее следует ехать по дороге на небольшой скорости.