26 декабря, 15:08

Транспорт

В Москве появилось свыше 460 зарядных станций для электробусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

16 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов установили в районах Южное Тушино и Бирюлево Восточное. Таким образом, на конечных и эксплуатационных площадках Москвы установили уже более 460 зарядных станций, передал портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Благодаря этому поездки пассажиров станут еще комфортнее, а влияние на окружающую среду сократится. Продолжаем развитие экологичного транспорта, как поручил Сергей Собянин", – рассказал вице-мэр.

Столица входит в число мировых лидеров по уровню развития и использования городского электротранспорта. Автобусы заменяются на современные электробусы вместе с активным развитием зарядной инфраструктуры. Это дает возможность не только обеспечить стабильную работу действующих маршрутов, но и вводить новые.

За счет того, что зарядные станции находятся на конечных и эксплуатационных площадках, электробусы начинают маршруты в нужном районе, поближе к пассажирам. За счет этого сокращается время ожидания транспорта. Кроме того, водители на таких площадках могут безопасно выполнять маневры вне проезжей части. Здесь же для них созданы необходимые условия труда, включая места для отдыха, приема пищи, медпункты и системы безопасности.

Сами зарядки выдерживают любые погодные условия и подходят всем моделям электробусов. При этом процесс автоматизирован – транспорт подъезжает к станции, пантограф подключается к зарядному куполу, а затем начинается процесс зарядки.

Электробусы отличаются от традиционного общественного транспорта отсутствием шума и вибраций. Кроме того, замена автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа на свыше 60 тонн в год. В настоящий момент электробусы обслуживаются на 12 площадках Мосгортранса.

Ранее сообщалось, что электробусы вышли на маршрут № 793 от 5-го микрорайона Солнцева до станции метро "Проспект Вернадского". На нем теперь работают восемь современных экологичных машин российского производства. Новый электробусный маршрут на западе столицы соединяет жилые кварталы с пятью станциями метро.

