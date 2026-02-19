NYP: американка бросила собаку в аэропорту для прохода на рейс

Фото: nypost.com/LVMPD

В США пассажирка бросила свою собаку в аэропорту, чтобы успеть на рейс. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на New York Post.

По данным СМИ, инцидент произошел 2 февраля в международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе. 26-летняя Джериран Брайсон подошла к стойке регистрации авиакомпании JetBlue вместе с 2-летним голдендудлем. Она попыталась зарегистрировать питомца в качестве собаки-поводыря, однако сотрудники ей отказали из-за отсутствия необходимых документов.

В результате девушка оставила пса около стойки и направилась на посадку. В зоне вылета полиция остановила пассажирку. При задержании она вела себя агрессивно, рассказали журналисты. На предупреждение о штрафе американка ответила, что бросила собаку якобы по указанию сотрудников авиагавани.

Женщине грозит суд по обвинениям в оставлении животного и неповиновении полиции. В настоящее время пес находится в приюте и ждет новых хозяев.

Ранее кот по кличке Фил пропал, когда его хозяева Патрик и Эвелин Сир возвращались во Францию после поездки в дельту реки Эбро в Испании. По пути они остановились в Каталонии, оставив одно из окон машины приоткрытым, через которое и убежало животное.

Спустя несколько месяцев с парой связалась соседка и рассказала, что кот находится у нее. Выяснилось, что животное прошло 250 километров, чтобы вернуться во Францию.