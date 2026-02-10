Форма поиска по сайту

10 февраля, 16:32

Происшествия

В США попугай выдал полиции хозяйку, убившую своего мужа

Фото: 123RF.com/maibond007

В США домашний попугай выдал полиции хозяйку, которая убила своего мужа в 2015 году. Об инциденте сообщил Mirror.

Правоохранители долгое время расследовали преступление, совершенное в доме супругов Мартина и Гленны Дюрам в штате Мичиган. Тело мужчины обнаружили с пятью огнестрельными ранениями. Его жена, раненная в голову, но остававшаяся в сознании, лежала неподалеку.

Женщина утверждала, что не помнит момент нападения и внешность стрелявшего. При этом в доме пары проживал африканский серый попугай по кличке Бад. После случившегося он повторял фразу: "Не стреляй". Голос птицы был похож на Мартина. Родители погибшего предположили, что Бад мог подслушать ссору супругов и пародировал последние слова их сына перед смертью.

Прокуроры собирались использовать крики птицы в качестве доказательства в суде, так как она умела мастерски запоминать и воспроизводить услышанное. В итоге они отказались от этого, посчитав попугая ненадежным свидетелем. Тем не мене позже против Гленны обнаружились и другие улики.

Было установлено, что супружеская пара переживала финансовый кризис, связанный с увлечением азартными играми. Несмотря на внешнее спокойствие, с которым женщина держалась на суде, присяжные единогласно вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве ее мужа. В результате суд приговорил ее к пожизненному лишению свободы.

Попугай, принадлежавший покойному, был передан бывшей жене Мартина.

Ранее в подмосковном поселке Софрино кошка разбудила хозяина, когда ночью в его квартире начался пожар. В результате жертв удалось избежать. Спасатели локализовали огонь на 25 "квадратах".

С верхних этажей эвакуировали 5 жителей. Предварительно установлено, что возгорание возникло из-за оставленного в розетке зарядного устройств.

