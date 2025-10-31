Daily Mail: пропавшая пять лет назад чихуахуа найдена в сотнях километров от дома

Фото: 123RF.com/phuttharak

Собака породы чихуахуа, пропавшая в 2020 году в американском штате Миссисипи, была обнаружена живой и здоровой во Флориде, в сотнях километров от дома, сообщает Daily Mail.

По информации СМИ, шестилетняя собака по кличке Пенни сбежала со двора дома своих хозяев, семьи Тейлор, и все это время ее местонахождение оставалось неизвестным. Неделю назад потерянную чихуахуа заметила на улицах города ДеЛенд местная жительница Бриана Райдаут.

Женщина пыталась найти хозяев питомца самостоятельно, расклеивая объявления и опрашивая соседей. Когда ее поиски ни к чему не привели, она отвезла собаку в приют округа Волусия. Там при стандартной процедуре проверки у животного обнаружили микрочип с контактными данными семьи Тейлор.

Владельцы на следующий день отправились в 10-часовую поездку, чтобы забрать Пенни. Где и с кем собака провела четыре года, остается загадкой. При этом питомец вернулся ухоженным и даже набравшим вес.

