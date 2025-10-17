Форма поиска по сайту

17 октября, 17:01

Жителю Лондона предстоит шестая операция после укуса кота, проникшего в его дом

Фото: 123RF.com/olegtroino

Жителю Лондона Дэну Перри предстоит уже шестая операция после укуса уличного кота, который пробрался в его дом. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что кот укусил Перри, когда тот попытался вынести его обратно на улицу. У мужчины развилась инфекция.

Он рассказал, что после произошедшего обратился за медицинской помощью и начал принимать антибиотики, но инфекция оказалась слишком серьезной, потребовались операции.

Мужчина призвал всех, кто столкнулся с подобным, не промывать рану агрессивными средствами и как можно скорее ехать в больницу.

Ранее жительница Великобритании отнесла в ветеринарную клинику помпон от шапки, перепутав его с ежом. Она заметила неподвижного "ежа" на дороге, подобрала его и подготовила для него кошачий корм, но увидев, что тот не ест, отправилась в клинику. Когда ветеринары раскрыли британке правду, она унесла его обратно.

