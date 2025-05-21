Кошку арестовали за нападение на полицейских в Таиланде

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Stay in Thailand

Полиция Таиланда арестовала кошку за то, что она укусила двух сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Mothership.

Как отмечается в публикации, животное официально обвинили в попытке нападения, сделали фоторобот и сняли отпечатки лап. Кроме того, кошке был проведен тест на мочу для проверки наличия в организме следов наркотиков. Он показал отрицательный результат, и после завершения всех процедур животное отпустили под залог.

"Правовые меры должны быть приняты, чтобы дать пример другим котам, чтобы они не шли по стопам этого кота", – уточнили офицеры.

Хозяин животного прибыл в участок, забрал его домой, и, как указало издание, провел воспитательную беседу.

Ранее СМИ писали, что австралийский кенгуру по кличке Джек избил 52-летнего сотрудника зоопарка. Инцидент произошел в зоосаде, который расположен в американском штате Южная Каролина. В результате мужчина скончался.

